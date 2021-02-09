رئيس المخابرات المصرية يفتتح الجولة الثالثة للمسار الدستوري الليبي

انطلقت صباح اليوم بمدينة “الغردقة” المصرية أعمال الجولة الثالثة للمسار الدستوري الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا بحضور وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ومسؤول المسار الدستوري بالبعثة.

وافتُتِحت الجلسة بكلمة عبر الاتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، أكد خلالها على دعم مصر للتوافق في ليبيا ودعم المسارات المختلفة للحوار، تلتها كلمة للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا “يان كوبيش”، دعا، خلالها، الحاضرين إلى الوصول إلى قاعدة دستورية صحيحة؛ لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد.

وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق؛ فقد تضمنت الجلسة كلمات ترحيبية لرئيسيْ وفديْ مجلس النواب والدولة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ثم انتقلت بعدها أعمال الجلسة إلى مغلقة لانطلاق مباحثات الجولة الثالثة من المسار الدستوري.

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