وزير الصحة يبحث سير العمل بإدارة الخدمات الصحية البيضاء 

بحث وزير الصحة، سعد عقوب، سير العمل بإدارة الخدمات الصحية البيضاء، والمشاريع الصحية وفقا لخطة الوزارة للعام الجاري، بالإضافة إلى عمل فرق الرصد في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عقوب في مكتبه بديوان وزارة الصحة بالبيضاء مع مدير إدارة الخدمات الصحية البيضاء، حمد حوبلن، وعدد من مديري المكاتب والأقسام.

حيث استمع خلال الاجتماع لاحتياجات المرافق الصحية ببلدية البيضاء والمشاريع الصحية المتعثرة، واعدا بتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات وجودة الأداء .

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