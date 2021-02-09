صنداي تايمز: حماس استغلت فوضى 2011 في ليبيا لتهريب الأسلحة

حصلت وسائل إعلام بريطانية على وثائق تبين استغلال حركة حماس الفلسطينية الأوضاع المتدهورة في ليبيا بعد أحداث العام 2011.

وأوضحت صحيفة “صنداي تايمز” في تقرير لها أن هذا الاستغلال كان يهدف لتأسيس جماعة لتهريب الأسلحة حاولت نقل صواريخ مضادة للطائرات والدبابات إلى قطاع غزة، مبينًا أن هذه المجموعة شكلها مروان الأشقر الذي شغل منصب مبعوث حركة حماس إلى ليبيا.

وأوضح التقرير أن هذه المجموعة قامت بمهمة تحويل الأسلحة الموجهة إلى ساحات القتال في ليبيا عبر مصر بواسطة من عناصر حركة حماس في تركيا وقطر، للتحايل على الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة، مشيرًا إلى ملفات قضائية تؤكد أن طلبات الأسئلة تصل عبر البريد الإلكتروني مشفرة لتبين نوع السلاح.

وأشار التقرير إلى أن الأشقر كان قد اعتقل مع 3 فلسطينيين في العام 2017، موضحا أن عملية الاعتقال أتت بعد أن شكت داخلية الوفاق في المسلحين الذين كانوا يترددون على مكاتب شركة الأشقر في العاصمة طرابلس، ليتم إدانتهم في العام 2019 في محكمة ليبية بتهمة التهريب وحيازة أسلحة، وحكم عليهم بالسجن لـ10 سنوات، فيما تنفي حركة حماس المزاعم ضدها.

وكانت سجلات قضائية قد بينت اعترافات الأشقر بتلقيه أوامر لشراء أسلحة لقادة حماس في اجتماع عقد عام 2011 في قطاع غزة، بحضور قادة الحركة وإسماعيل هنية، ليحصل الأشقر على جواز ديبلوماسي فلسطيني لتسهيل مهمته التي قام من خلالها بجمع وإرسال أسلحة ومواد متفجرة عبر مهربين في مصر لنقلها إلى القطاع.

واختتمت الصحيفة البريطانية التقرير بالإشارة لسعي حماس لاستغلال فوضى ليبيا خلال سنوات ما بعد الزعيم الراحل معمر القذافي، إذ عمل الأشقر في البداية بشرق البلاد حيث سيطر الجهاديون على مدينتين، ومن ثم انتقل لطرابلس بعد هزيمتهم لإدارة شركة كغطاء لعمله، بعد أن رفضت سلطات العاصمة طلبه لإنشاء مكتب للحركة.

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