ضبط 8 مهاجرين تشاديين في الكفرة

أعلنت كتيبة السلام ضبط 8 مهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية التشادية في مدينة الكفرة جنوبي البلاد.

وقالت كتيبة “سُبل السلام” التابعة للجيش بمدينة الكفرة، في بيان، إنها تمكنت من ضبط ومصادرة سيارة بالقرب من واحة بزيمة تمارس تهريب الهجرة غير الشرعية كانت قادمة من دولة تشاد في طريقها إلى مناطق الواحات.

هذا وتتفاقم المخاطر التي تمثلها الهجرة غير الشرعية التي يتخفى داخلها جماعات مسلحة بشكل رئيسي بسبب الثغرات الأمنية عبر الحدود في الجنوب

وتعتبر الحدود الليبية مع تشاد ودول جنوب الصحراء خطا نشطا لتهريب السلاح والمهاجرين غير الشرعيين والمخدرات، كما تنشط في المنطقة جماعات متطرفة مثل تنظيمي داعش ، وبوكو حرام. الإرهابيين

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