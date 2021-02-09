إطلاق البرنامج التدريبي لتطوير المحادثة باللغة الإنجليزية عن طريق الإنترنت بجامعة بنغازي

أطلقت كلية العلوم بجامعة بنغازي، البرنامج التدريبي لتطوير المحادثة باللغة الإنجليزية عن طريق الإنترنت، والتواصل مع الطلبة من جميع دول العالم.

حيث قال عضو هيئة التدريس، والمشرف على البرنامج، يوسف الزغواني، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن هذا البرنامج يهدف إلى التعرف على ثقافات العالم، وتعريف دول العالم بثقافتنا الليبية المسلمة، لافتا إلى أن هذا الفصل الدراسي هو الرابع لهذا البرنامج لاختيار 100 طالب، وهناك مساع جاهدة لرفع العدد إلى 150ش طالبا من جامعة بنغازي.

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