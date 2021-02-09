‏عقيلة صالح: الحزن يولد كبيرا ثم يصغر إلا حزن بعيرة على كرسي رئيس مجلس النواب

شن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هجوما على أكبر أعضاء المجلس سنا أبوبكر بعيرة، قائلا إنه منذ 6 سنوات لا هم له إلا مهاجمة رئاسة مجلس النواب.

وقال صالح في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الحدث”، رصدتها “الساعة 24”: “يقولون إن كل شيء يولد صغيرا ثم يكبر إلا الحزن يكون كبيرا ثم يصغر، إلا حزن السيد بعيرة من فشله في الحصول على رئاسة مجلس النواب، حقيقة إن كان رجلا في هذه السن ويتناسى هذه العملية، نقول له عقيلة صالح لم يغلق عليه الأبواب كما أغلقت على السيد بعيرة، في أي مكان وأنا مع الوطن ومستعد للتضحية بكل شيء حتى الوظيفة، والغالي والرخيص من أحل أن تخرج ليبيا من أزمتها”.

ودعا رئيس المجلس الأعضاء للحضور في طبرق حتى يتقرر عقد جلسة في سرت أو بنغازي، مؤكدا على عدم جواز عقد أي جلسة وفقا للدستور إلا في المقر الرسمي وعندها مجلس النواب يحدد انعقاده في أي مكان.

ولفت صالح إلى أن دعوته لعقد الجلسة في طبرق لأنه لا يتقرر عقد جلسة للمجلس خارج المقر الرسمي إلا من داخل مجلس النواب.

كما أرجع ذلك إلى عدد من الأمور أولها احتراما لأهل طبرق الذين احتضنوا مجلس النواب منذ 6 سنوات، وقد تكون هذه هي الجلسة الأخيرة، ثانيا هناك الكثير من النواب لا يزالون يترددون في الحضور إلى بنغازي.

وأوضح صالح أنه سيتم الاجتماع في طبرق لجلسة تشاورية ولشكر أهلها على ما قدموه لمجلس النواب، ثم من هناك يقر ر مجلس النواب ان يجتمع في مدينة سرت، وهي مدينة يستطيع أن يصل إليها كل النواب من الشرق والغرب، ومؤمنة من القوات المسلخة، ولجنة “5+5″، وسيكون الجو مناسبا لدراسة منح الثقة للحكومة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه طالب كل المواطنين بإعطاء فرصة للحكومة الجديدة، لعلها تسير في الطريق الصحيح وتحقق مطالب المواطنين.

ورحب صالح بانضمام الأعضاء المنشقين في طرابلس بشرط إلغاء الجسم الموازي الذي شكلوه، مردفا: نحن نصر على إعطاء الثقة للحكومة مهما كان عدد الحاضرين.