استكمال إجراءات تسليم وتسلم إدارة جامعة فزان

جرت إجراءات تسليم وتسلم إدارة جامعة فزان، مساء الإثنين، استنادًا على قرار وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد رقم «69» لسنة 2021 بشأن تكليف الدكتور المهدي ميلاد المهدي الجدي رئيسًا للجامعة، والقرار رقم «70» لسنة 2021 بشأن تكليف الدكتور إبراهيم المهندي أحمد موسى وكيلًا للجامعة للشؤون العملية.

وحضر المراسم الرئيس السابق للجامعة الدكتور محمد صالح محمد الدرازي، ورئيس الجامعة الحالي الدكتور المهدي ميلاد المهدي الجدي، ووكيل الجامعة الدكتور إبراهيم المهدي أحمد موسى، إضافة إلى مشاركة لجنة مكلفة من وزارة التعليم يترأسها الدكتور عبدالسلام ميلود على قنا، مدير مكتب الجودة بالجامعة، وعضوية الكاتب العام بالجامعة السنوسي محمد صالح كتلة، والمستشار المالي بالجامعة، الدكتور يوسف ممدو حميدي، وذلك حسب بيان لجامعة فزان.

– وفاة رئيس جامعة فزان أبوبكر معروف

كما حضر عميد كلية التربية تراغن، رئيس قسم الأشعة بكلية التقنية الطبية، مدير مركز التطوير المعلوماتي بالجامعة، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالجامعة، وعدد من موظفي الجامعة. وأثني المشاركون على رئيس الجامعة الراحل الدكتور أبوبكر ميلاد معروف، ورئيس الجامعة السابق الدكتور محمد صالح الدرازي الذي قاد الجامعة بعد وفاة معروف وذلك لجهودهما في تطوير الجامعة.

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