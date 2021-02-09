أمن بنغازي يضبط أشخاصا يتاجرون في مادة الكتالايزر

تمكنت عناصر مديرية أمن بنغازي من ضبط مجموعة أشخاص على متن سيارة من نوع تويوتا تندرا، محملة بـ70 علبة كتالايزر، وبالاستدلال معهم اعترفوا بأنهم يقومون ببيع وشراء وتهريب هذه المادة إلى خارج الأراضي الليبية، وتم العثور على كمية كبيرة مخزنة داخل مخزن خاص بأحده.

وكان وزير الداخلية في الحكومة الليبية قد أصدر تعليماته بضبط كل من يتعامل ببيع وشراء مادة الكربون، إضافة إلى قرار وزارة الاقتصاد رقم 75 لعام 2020 القاضي بحظر بيع وشراء وتصدير كتالايزرات عوادم السيارات.

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