شكري يؤكد قرب فتح السفارة المصرية في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه نظيره الليبي محمد سياله قرب فتح السفارة المصرية في طرابلس لتسهم في تفعيل آليات التعاون الثنائي والدفع قدما بالعلاقات بين البلدين .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن شكري قدم خلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التهنئة على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة متمنيا أن تكون خطوة تستعيد بها لببيا وضعها ومكانتها تلبية لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والازدهار .

وبحث الجانبين العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، كما تم بحث مستجدات الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة للعملية السياسية على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.