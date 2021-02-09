النهر الصناعي: الاعتداء على نقطة سقاية بمنطقة زليتن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

أعلن جهاز النهر الصناعي قيام عدد من المواطنين بالاعتداء على إحدى نقاط السقاية التابعة لمشروع النهر الصناعي الخاصة بالمواطنين بمنطقة زليتن.

وبين جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة أن مدير عام المنظومة وجه كتاب الخصوص إلى جهاز الشرطة الزراعية فرع زليتن الذي بدوره قام باتخاد الإجراءات اللازمة حيال ذلك الاعتداء.

وأكد جهاز النهر الصناعي أن جهاز الشرطة الزراعية فرع زليتن قام بمجهودات وتعاون مع إدارة المنظومة في ضبط المخالفين والمعتدين على مكونات خطوط نقل المياه بالمنطقة الواقعة ضمن الاختصاص.