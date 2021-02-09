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«أبو الغيط» يبحث مع «سيالة» مساندة الحكومة الجديدة لإتمام الانتخابات الوطنية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق، لبحث آخر التطورات على مسار تسوية الأزمة الليبية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط وسيالة تداولا حول النقاشات التي شهدها الاجتماع الذي عقده مجلس الجامعة يوم أمس الاثنين على مستوى وزراء الخارجية والنتائج التي أفضت إليها.

وأضاف المصدر أن اللقاء شهد أيضاً تبادلاً للرؤى حول مجمل التطورات التي شهدتها مسارات تسوية الأزمة الليبية، وخاصة مع نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في اختيار رئيس وعضوي المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة.

واتفقا على أهمية تكثيف العمل العربي والدولي لمساندة السلطة التنفيذية الجديدة ومرافقة الأشقاء في ليبيا نحو إتمام بقية الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء الانتخابات الوطنية في البلاد نهاية العام الجاري.

 

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سيالة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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