“كورونا” يُواصل تفشّيه في ليبيا بـ 679 إصابة جديدة

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 3448 عينة جديدة لفحصها وتبيان الحالات المصابة منها بالفيروس، وأسفرت النتائج عن إصابة 679 حالة بفيروس كورونا منها 507 جديدة و172 حالة مخالطة.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، لأول مرة، ارتفاعًا بمناطق لم تكن تشهد ارتفاعًا منذ تفشي الوباء في البلاد، بتزايد ملحوظ، عدا عن ارتفاع الإصابات الذي تشهده مدينتا طرابلس ومصراتة.

وبيّنت الأرقام إصابة 282 حالة في طرابلس و30 في مصراتة، و59 حالة في غريان، و55 حالة في الزاوية المركز، و32 إصابة أخرى في سبها و31 في الماية، و24 في الزاوية الغرب، لتتدرج الأرقام بشكل متفاوت في بقية المدن الأخرى.

أما حالات الشفاء؛ فجاءت الأرقام مرتفعة أيضًا، وطالت مدنًا أخرى في ارتفاعها، عدا عن طرابلس التي سجّلت 773 حالة شفاء؛ فقد سجلت سوق الخميس 47 حالة شفاء، وسجلت مصراتة 39 حالة شفاء، والزاوية المركز 34 حالة، وتفرقت أعداد حالات الشفاء بين المدن الأخرى بنسب متفاوتة.

وتوفي جراء المرض، بحسب هذه الإحصائية، ثماني حالات، واحدة في كل من اجدابيا ونسمة والخُمس وسبها والشاطئ وصبراتة والزاوية المركز والغرب، ليكون إجمالي الوفيات حتى هذه اللحظة، منذ تفشي الوباء، 1,982 حالة في ليبيا، و106 آلاف و377 تم شفاؤهم من المرض، وطال المرض، حتى الآن، 125 ألفًا و561 مصابًا في ليبيا.

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