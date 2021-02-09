شركة الكهرباء: غدا فصل الخطوط جهد 11 ك.ف بمحطة سوق الجمعة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه سيتم يوم غد الاربعاء فصل جميع الخطوط جهد 11ك.ف بمحطة سوق الجمعة من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا وذلك للقيام بأعمال صيانه طارئة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أنه نظرًا لأعمال الصيانة الطارئة المتمثلة في تجديد واستبدال محطة سوق الجمعة جهد 11/30 ك. ف بمعدات جديدة على مراحل فإنه سيتم فصل جميع خطوط جهد 11 ك.ف يوم غد الاربعاء اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا .