توزيع 15 ألف شتلة مجانا على مزارعي بني وليد 

وزع قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في بني وليد، بالتنسيق مع المجلس البلدي بني وليد، 15 ألف شتلة غابات من نوع ” كازورينا ” على المزارعين، بواقع 100 شتلة لكل مزارع.

وأوضح رئيس مكتب التنمية الزراعية بالقطاع محمد جمعة، لقناة ليبيا أن الشتول جلبت بدعم من وزارة الزراعة، كما تم توزيعها مجانا على المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية بالمدينة.

وأشار جمعة إلى أن شجرة الكازورينا تعمل على حماية التربة من الانجراف، ما سيساعد على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

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