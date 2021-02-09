صحة الوفاق تعقد اجتماعًا مع الشركات الموردة للقاح كورونا لوضع مذكرة تفاهم بالخصوص

ليبيا – عُقد بديوان وزارة الصحة بحكومة الوفاق اجتماع ضم كلًا من وكيل وزارة الصحة لشؤون الامداد والمشروعات، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، مع مندوبي وكلاء الشركات الأم في ليبيا؛ لوضع مذكرة تفاهم بخصوص لقاح فيروس كورونا المستجد (COVID_19).

صحة الوفاق أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على مبدأ التعاون من أجل الصالح العام، ووضع آلية للتنسيق بين الوزارة والشركات المصنعة للقاح لتقديم عروض الشركات فيما يخص اللقاح، متضمنة الخطة الزمنية كاملة، وذلك لإجراء مذكرات التعاقد وعرضها على الإدارة القانونية.

وأكد وكيل الوزارة على الشركات بضرورة الالتزام بسرعة الإنجاز؛ لما يمثله الموضوع من أهمية وأولوية لدى وزارة الصحة.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى ملف توفير الأدوية التخصصية ومواد التشغيلية لمراكز العزل والمتمثلة في (PCR، والاكسجين السائل)، ومشغلات الكلى.

وتم الاتفاق على وضع خطة مستعجلة للتعاون مع الوزارة في ضرورة سرعة توفير الأدوية التخصصية، وخاصة فيما يخص ادوية الأورام.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية