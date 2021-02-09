“باشاغا”: سأستمر في منصبي حتى حصول الحكومة الجديدة على الثقة من مجلس النواب

زعم وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إنه سيزور المنطقة الشرقية في إطار المصالحة الوطنية.

وقال باشاغا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بطرابلس، فور عودته من تركيا، رصدته “الساعة 24″، إنه مستمر في العمل حتى حصول الحكومة الجديدة على الثقة من مجلس النواب، وسيسلم مهامه للسطلة القادمة، وفق ادعائه.

وأضاف الوزير بحكومة الوفاق: “سأدعم وزارة الداخلية حتى لوكنت خارج الوزارة حتى لا تنهار الدولة مرة أخرى”، مردفا: “وحدة ليبيا وميلاد سلطة جديدة أهم مكسب لليبيين”.

وواصل: “آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة كانت شفافة جداً، ومعركتنا القادمة هي معركة مكافحة الفساد، ويجب تكاتف كل الليبيين؛ لمحاربته”.

ودعا باشاغا الجميع إلى دعم الحكومة الجديدة حتى تتحصل على الثقة وتتمكن من الوصول بالبلاد إلى الانتخابات، مستكملا: “الداخلية موجودة وستعمل بكل حزم وجدية وبروح وطنية مشتركة”.