تعليم الوفاق: عودة الدراسة السبت المقبل

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة عودة الدراسة السبت المقبل، بعد إجراءات التحقق من جهوزية المؤسسات التعليمية بحسب شروط اللجنة الاستشارية العلمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الجهوزية لا تعني عدم تفشي الوباء والتحدي هو تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الدراسة، مع منح مهلة أسبوع للمدارس التي لم تستوف الشروط الصحية.

وأضافت الوزارة أن تعذر العمل بنظام التعليم عن بعد في بعض الأماكن، جعل منظمة اليونيسكو توصي بعودة العملية الدراسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد فحص أكثر من 3500 مدرسة، فإن 68 بالمئة من المؤسسات التعليمية جاهزة لاستقبال الطلاب و26 %، لا تستطيع استقبال الطلاب قبل استيفاء جميع الشروط.

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