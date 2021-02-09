سياله يبحث مع المخابرات المصرية سبل إنجاح العملية السياسية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

بحث وزير الخارحية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل سبل إنجاح العملية السياسية وآلية دعم مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن كامل أكد خلال لقائه سيالة في القاهرة لحضور اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري دعم القاهرة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا متمنيا لها التوفيق في انجاز متطلبات المرحلة وتنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم