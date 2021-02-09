الشعاب: نحن على استعداد تام لعقد جلسة ومنح الثقة للحكومة وللاجتماع في أي مدينة ليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عدنان الشعاب إنه منذ الإخفاق في جلسات غدامس تم اقتراح مدينة صبراتة كبديل لتنظيم جلسة كاملة النصاب، كان الهدف من هذه الجلسة هو إحداث بعض التغييرات سواء في الرئاسة أو تعديل اللائحة الداخلية، ومع التغيير الجديد أصبح من أولويات هذه الجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

الشعاب وفي تصريح لبرنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الإثنين أوضح أنهم على استعداد تام لعقد جلسة ومنح الثقة للحكومة وللاجتماع في أي مدينة ليبية.

وأضاف: “ما يقال في الشارع من مرتبات ومزايا أعضاء البرلمان صحيح جدًا، ولكن لماذا لم يخرج الليبيين في الشوارع وينهوا هذا الجسم الفاسد؟”.

الشعاب أكد أن أعضاء مجلس النواب مشتتون ما بين طبرق وطرابلس، وعندما اجتمعوا في المغرب وعادوا إلى غدامس كان العدد كبيرًا، بما يقارب 120 نائبًا؛ لذا فإن موضوع الاجتماع في صبراتة طرح أثناء وجود النواب في غدامس، لافتًا إلى أن الوقت لم يسعفهم للترتيب لموضوع سرت، قائلًا: “هناك أمران، إمّا الاجتماع في طبرق وإمّا الاجتماع في صبراتة، وهناك كل شيء مُنظّم وجاهزٌ لاستقبال النواب”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية