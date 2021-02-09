باشاغا: سأزور برقة في إطار المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا24

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء سأقوم بزيارة لبرقة في إطار المصالحة الوطنية.

وأضاف باشاغا في مؤتمر صحفي، أن تواصل الشرق والغرب من مسؤوليتنا ولابد من التواصل ونستمر في التواصل استمرارًا لما تم تحقيقه في الحوار فهذه نوافذ فتحت ولابد من الحفاظ على هذا التواصل.

ودعا وزير الداخلية كل ناشط حقوقي ومؤسسات المجتمع المدني والحركات الكشفية والهلال الأحمر والأعيان والحكومات التواصل مع بعض في الشرق والغرب والجنوب.

وحذر باشاغا من استغلال ما أسماه الانتهازية السياسية والوطن جريح، داعيًأ إلى العمل بروح وطنية مشتركة وليست بروح سياسية.

وناشد وزير الداخلية الجميع إلى دعم الحكومة الجديدة حتى تتحصل على الثقة وتتمكن من الوصول بالبلاد إلى الانتخابات، مؤكدًا استمراره في في العمل حتى حصول الحكومة الجديدة على الثقة والتسليم للسلطة القادمة.

وأفاد أنه سيدعم وزارة الداخلية حتى وهو خارج الوزارة لكي لاتنهار الدولة مرة أخرى، موضحًا أن وحدة ليبيا وميلاد سلطة جديدة أهم مكسب لليبيين.