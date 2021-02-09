كوبيتش: أتمنى أن تكلل اجتماعات الغردقة بالوصول لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات بليبيا

أعلن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل خلال افتتاح أعمال الجولة الثالثة من المسار الدستوري الذي ترعاه الأمم المتحدة وتستضيفه مدينة الغردقة بمصر على دعم القاهرة للتوافق في ليبيا ودعم المسارات المختلفة للحوار متمنياً أن تُكلل أعمال هذه الجولة بالنجاح.

من جانبه بين المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن المبعوث الأممي الجديد لليبيا يان كوبيتش تقدم في كلمته عبر الاتصال المرئي بالشكر لوفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة والمفوضية العليا للانتخابات متمنياً التوفيق لهم في الوصول إلى قاعدة دستورية صحيحة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد.

ويشارك في الجولة الثالثة من حوارات الغردقة وفدي مجلسي النواب والدولة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ومسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

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