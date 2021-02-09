سليمان البيوضي: المطالبات بالاستفتاء كانت بهدف تعطيل أي انتخابات

توقع المحلل السياسي سليمان البيوضي أن تشهد الفترة المقبلة إعادة ترتيب الصفوف السياسية، قائلا: “لن يكون مفاجئا إعادة صياغة المشهد السياسي على نحو صادم”.

وأضاف البيوضي في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، أن مرحلة التجهيز للانتخابات ستكون مليئة بالانفتاح وسيتوقف مبدأ الإقصاء وشيطنة الخصوم إلى حين، متابعا: “من المفترض أن هذه الممارسات ستنتهي ليستفيد الخاسرون من تجربتهم وأعتقد أن عقلهم التنظيمي له القدرة الكبيرة على التطور”.

وأشار إلى أن مخرجات الغردقة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة ستكون التأكيد على الانتخابات في موعدها وعدم إمكانية حدوث الاستفتاء على الدستور.

وواصل: “هنا فرصة ليتأكد قطعا أن المطالبات بالاستفتاء كانت بهدف تعطيل أي انتخابات وللحفاظ على الوضع المتردي في البلاد، واستمرار تيار الخاسرين في السلطة إلى الأبد، وأن الخطوة السابقة المعلن عنها كانت تجهيزا لبقاء صفقة التمرير لأعوام عديدة، تلك الصفقة التي سقطت بفعل الإرادة الوطنية”.

واستكمل: “كثير من أولئكم الذين صدعوا رؤوسنا بالاستفتاء سيتوارون عن الأنظار، ولن تسمعوا لهم رجسا، خصوصا من يطلقون شعارات المدنية ويرفعونها عاليا كونهم جزءا لا يتجزأ من الدكنونيين، هم العدو فاحذروهم”.