عقيل: الحكومة بحد ذاتها صناعة أجنبية ولا تنجح إلا بدعم الجهات الخارجية التي أنتجتها

ليبيا – رأى الكاتب والمحلل السياسي عز الدين عقيل أنّ ما حصل هو خطوة نظرية تفيد بأن ليبيا بات فيها حكومة موحدة، لكن قدرة هذه الحكومة على ممارسة صلاحياتها وتوحيد المؤسسات، أمر سابق لأوانه.

عقيل قال وفقًا لموقع “إرم نيوز”: إن الكرة أصبحت في ملعب المجتمع الدولي، فإلى أي مدى سيقوم بالتزاماته الأخلاقية والسياسية تجاه ليبيا، باعتبار أن هذا المجتمع هو الذي ألقى بليبيا في أتون الفوضى والعنف والإرهاب.

ونوّه إلى أن المجتمع الدولي لم يقدم ما يكفي من دعم لهذه الحكومة لتقوم بمهامها، وعلى رأسها إخراج المرتزقة ونزع السلاح وتفكيك الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات وإعادة النازحين والمهجّرين وإنهاء الإفلات من العقاب، وإن لم يقدم دعمًا في هذا الاتجاه فمن أين ستأتي الحكومة بالدعم.

وذهب عقيل إلى القول: إنّ “الحكومة بحد ذاتها صناعة أجنبية ولا تنجح إلا بدعم الجهات الخارجية التي أنتجتها، وأن هناك جهتين خارجيتين، الأولى تدعي أنها أنتجت هذه الحكومة من أجل إرساء الاستقرار، والجهة الثانية تريد إذكاء العنف في ليبيا وتصفية الحسابات مع قوى أخرى على الأرض الليبية، فإن نجحت الجهة الخارجية الأولى نكون قد مضينا في الطريق الصحيح، وإن نجحت القوى الثانية فلن نصل إلى شيء وسنعود إلى المربع الأول”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية