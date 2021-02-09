شلبي: يجب أن يكون منصب رئيس مجلس النواب من نصيب إقليم فزان

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عن الجنوب أبوصلاح شلبي على أن العملية السياسية في ليبيا منذ فبراير 2011 بنيت على تقاسم السلطات بين الأقاليم التاريخية (طرابلس – برقة – فزان)، في ظل التفاهمات التي حدثت.

شلبي قال في تصريح لصحيفة “الاتحاد”: إن ملتقى الحوار السياسي في جنيف الذي عقد الأسبوع الماضي، أفرز سلطة موزعة علي طرابلس وبرقة، مشددًا على ضرورة أن يكون منصب رئيس مجلس النواب من نصيب إقليم فزان.

ونوّه إلى وجود محاولات لعقد جلسة قانونية لمجلس النواب في إحدى المدن، موضحًا أنه تم تجميع عدد لا يقل عن 100 نائب من كافة الأقاليم يؤيدون لعقد الجلسة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية