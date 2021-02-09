كوبيش لـ المنفي: نتطلع للعمل مع السلطة التنفيذية الجديدة لإحلال السلام ورفع المعاناة عن المواطن

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي أمس الإثنين للمرة الأولى مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش.

وقال المتحدث باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن الاجتماع تم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وناقش سبل تعزيز العملية السياسية في ليبيا، ووقف إطلاق النار، وعمل المجلس الرئاسي، الجديد والتحديات التي تواجهه.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي بحسب القبلاوي على أهمية الدور الذي تلعبه البعثة الأممية في حل الأزمة الليبية، وإيجاد التوافق اللازم لإنجاح العملية السياسية.

من جانبه هنأ كوبيش رئيس المجلس الرئاسي، معبرًا عن تطلعه للعمل مع السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا لإحلال السلام ورفع المعاناة عن المواطن.

ويعد هذا اللقاء هو الأول بالنسبة للمبعوث الأممي الذي عين في يناير الماضي خلفًا لرئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية