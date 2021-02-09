في محاولة للتسلق على السلطة.. باشاغا يحاول تعويض خسارته بحديث عن المصالحة الوطنية

استعرض وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، عددا من النقاط البراقة التي حاول من خلالها خداع المواطنين في محاولة للبقاء في السلطة.

حيث أعلن باشاغا أنه سيقوم بزيارة للمنطقة الشرقية في إطار المصالحة الوطنية متجاهلا، أنه أحد أفراد الغرفة الرئيسية الداعمة للحرب في طرابلس، وأن سجون الردع ممتلئة بالليبيين بالرغم من صدور قرارات إفراج للعديد منهم.

وأضاف باشاغا أنه على وزارة الداخلية واجب وطني وهو الوصول إلى انتخابات ديسمبر، مدعيا أن رجل الأمن ليس له علاقة بتغيير الحكومات بل عليه واجب حماية المواطن والممتلكات، ما اعتبره البعض تلميحا من باشاغا باستمراره في منصبه وعدم تسليمة للحكومة الجديدة.

وتناسى باشاغا دعم تركيا له ومشاركته في جلب القوات التركية إلى ليبيا، وقال في حديث إنه لولا التدخل الخارجي لاستطاع الليبيون حل مشاكلهم.

وكرر باشاغا حديثه عن الفساد الذي اعترف من قبل بأنه مستشري في وزارته، وقال إن أكبر عدو لليبيا هو الفساد الذي استشرى في كل المؤسسات وأن مكافحة الفساد هي معركته القادمة.

وأكد مراقبون أن حديث باشاغا ما هو إلى محاولة للتسلق على السلطة بعد خسارته رئاسة الحكومة، حيث تجاهل مشاركته في دمار البلاد وتحدث وكأنه لم يفعل شيء ضد الوطن.

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