«تعليم الوفاق»: 25% من الميزانية مخصص لمجابهة «كورونا»

صرفت وزارة التعليم في حكومة الوفاق صكوك الميزانية التشغيلية لكل المراقبات، وخصصت 25% من الميزانية لكل مدرسة لشراء معدات مجابهة جائحة «كورونا» ومواد تنظيف، وإجراء صيانة خفيفة، على ما أفاد وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام المهندس عادل جمعة.

وقال جمعة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة شكلت لجان في كل المراقبات التعليمية بهدف متابعة تطبيق الإطار الوبائي وإحالة النتائج لفريق التقييم، لتوضيح المؤسسات التعليمية الممكن فتحها وتلك التي لا يمكن فتحها.

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وحسب المصدر، فإن اليوم الدراسي يبدأ عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا وينتهي عند 11 صباحا، وستخصص الدقائق الخمسة الاولى من الحصة الأولى في كل يوم دراسي لتقيدم توجيهات وإرشادات للتلاميذ والطلاب حول حائجة «كورونا» تحت شعار «نحمي طلابنا ونعلمهم».

وأوضح أن الوزارة ستعمل على نقل طلاب المدارس التي ليس بالإمكان فتحها لمدارس أخرى جاهزة، مشددًا أنها لن تسمح لأي مراقب تعليم بالتأخر في توفير المستلزمات الوقائية بعد صرف صكوك الميزانية لكل منهم.

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