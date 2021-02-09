وزير الخارجية العراقي يبحث مع سيالة سبل عودة سفارة بلاده إلى طرابلس

ليبيا – إلتقى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة نظيره وزير خارجية الجمهورية العراقية فؤاد حسين وذلك على هامش اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، حيث تم التطرق إلى أهمية عودة السفارة العراقية واستئناف عملها في العاصمة طرابلس، لتعزيز مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائي.

وبحث الجانبان مستجدات الوضع في ليبيا ونجاح مسار ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة الذي توج باختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وأكدا على أهمية ما تم التوصل إليه وضرورة الدعم العربي والدولي لاستكمال الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية