الجازوي: لم نتفق حتى الآن على موعد ومكان جلسة للنواب

قال عضو مجلس النواب الموازي، سعد الجازوي، إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي بشأن موعد انعقاد جلسة التئام لأعضاء مجلس النواب أو مكانها، لافتا إلى أنهم سيعقدون اليوم الثلاثاء جلسة في طرابلس.

وتابع الجازوي في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن تذهب رئاسة مجلس النواب للمنطقة الجنوبية بعدما ذهبت رئاسة المجلس الرئاسي للمنطقة الشرقية ورئاسة الحكومة للمنطقة الغربية.

وأوضح الجازوي أن تجربة اجتماع غدامس الذي ضم عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب كانت تجربة مبشرة، معربا عن تفائله بتكرارها في أي مدينة أخرى يتم التوافق عليها.

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