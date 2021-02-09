أبو الغيط: نساند السلطة الجديدة في ليبيا لإتمام بقية الاستحقاقات

بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، مستجدات الأزمة الليبية.

وقالت الجامعة العربية، في بيان لها، إن أبو الغيط وسيالة ناقشا مجمل التطورات التي شهدتها مسارات تسوية الأزمة الليبية، وخاصة نجاح ملتقى الحوار السياسي في اختيار رئيس وعضوي المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة.

وأضاف البيان، أن الطرفين اتفقا على أهمية تكثيف العمل العربي والدولي لمساندة السلطة التنفيذية الجديدة لإتمام بقية الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء الانتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري.

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