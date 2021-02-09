مجلس الأمن يطالب السلطة التنفيذية الليبية بالتحضير للانتخابات في ديسمبر 2021

أعرب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عن ترحيبه بما توصل له ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا من أجل إجراء الانتخابات المقررة لها ديسمبر 2021.

وطالب مجلس الأمن في بيان السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة بتشكيل حكومة على النحو المتفق عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس .

ودعا البيان السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة إلى القيام بالتحضيرات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل.

وطالب البيان بتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 كاملا، داعيا الدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

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