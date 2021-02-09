لافروف يؤكد استعداد بلاده للعمل مع حكومة ليبيا الجديدة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصالين مع رئيس المجلس الرئاسي والحكومة المنتخبين، محمد لمنفي، وعبد الحميد الدبيبة، استعداد روسيا للعمل مع حكومة ليبيا الجديدة.

وأشار لافروف إلى أن موسكو كانت من العواصم الأولى التي رحبت بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مشددا على أن أمامها تنفيذ مهمات غير سهلة، متمنيا النجاح في هذا العمل، معربا عن استعداد روسيا للعمل البناء مع الإدارة الانتقالية في ليبيا، بهدف التجاوز الأسرع للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ زمن طويل، وفقا لوزارة الخارجية الروسية.

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