باشاغا: مستمرون في عملنا حتى اعتماد الحكومة من البرلمان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أننا “مستمرون في عملنا” حتى تحصل الحكومة القادمة على ثقة البرلمان مضيفا مستعدون بعد ذلك لتسليم السلطة.

ودعا باشاغا خلال مؤتمر صحفي لدعم الحكومة حتى تتحصل على ثقة مجلس النواب ويكون لها الشرعية الدستورية وتتمكن من الوصول بالبلاد للانتخابات مشددا على أن جميع الليبيين عليهم واجب المساعدة في الوصول للانتخابات في 24 ديسمبر.

وأوضح باشاغا أن رجل الأمن ليس له علاقة بالحكومات بل دوره حماية المواطنين وممتلكاتهم أي أنه رجل دولة وليس حكومة

وأشار باشاغا إلى أنه سيقوم بزيارة لبرقة في إطار المصالحة داعيا للعمل ضد الانتهازية السياسية والفساد قائلا نحن نعمل بروح وطنية وليست سياسية ولن نعمل بروح سياسية إلا عندما تكون ليبيا دولة موحدة قوية مضيفا العمل الوطني المشترك مهم بعيدا عن الانتهازية السياسية.

وحذر باشاغا من أن الفساد هو أكبر عدو لليبيا وقد استشرى في مؤسسات الدولة التي أصبحت تحتاج لإصلاح مالي وإداري وأوصل ليبيا لحافة الفقر وجعل الأمراض تستشري فيها مضيفا معركتنا القادمة هي الفساد وهي ليست من اختصاص الحكومة فقط وإنما تحتاج لتكاتف الجميع