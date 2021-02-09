عباس كامل: مصر تدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

بحث وزير الخارحية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد سيالة، مع مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، سبل إنجاح العملية السياسية وآلية دعم مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف.

وقالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن كامل أكد لسيالة خلال اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، دعم القاهرة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، متمنيا لها التوفيق في انجاز متطلبات المرحلة وتنظيم الانتخابات المقررة في الـ 24 من ديسمبر القادم.

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