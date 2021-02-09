حويلي: لا أنصح الحكومة الجديدة بفتح ملف مرتكبي الجرائم ضد الليبيين

دعا عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبد القادر حويلي، الثلاثاء، السلطة التنفيذية الجديدة إلى التركيز على توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات نهاية العام .

وأضاف حويلي، في تصريح صحفي، أن الحكومة الجديدة هي نتاج اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ75، والجميع رصد وتابع الجدل الكبير الذي أثير حول آلية ومعايير اختيارهم قبل انطلاق الملتقى، وبالتالي سيكون من الأقرب للواقع أن تركز هذه الحكومة على قضايا هادئة، مثل توحيد المؤسسات، واستكمال باقي استحقاقات خريطة الطريق التي وضعتها البعثة الأممية المتعلقة بإجراء الانتخابات في نهاية العام كما هو مقرر لها.

وأشار حويلي، إلى أن التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب أو عملية إعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، ليست من أولويات الحكومة الانتقالية الجديدة التي تنشد التهدئة بدل فتح ملفات شائكة وصعبة للغاية، مبينا أن فتح ملف معاقبة المتورطين في جرائم سابقة سيخلق لهذه الحكومة عداوات كثيرة هي في غنى عنها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24