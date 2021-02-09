«تعليم الوفاق»: تخصيص 25% من ميزانية كل مدرسة لشراء معدات مواجهة «كورونا»

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق صرف صكوك الميزانية التشغيلية لكل المراقبات، وخصصت 25% من الميزانية لكل مدرسة لشراء معدات مجابهة جائحة «كورونا» ومواد تنظيف، وإجراء صيانة خفيفة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام المهندس عادل جمعة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة شكلت لجانا في كل المراقبات التعليمية بهدف متابعة تطبيق الإطار الوبائي وإحالة النتائج لفريق التقييم.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام أن تلك اللجان هدفها توضيح المؤسسات التعليمية الممكن فتحها وتلك التي لا يمكن فتحها.