ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

09 February, 2021

انطلقت في مدينة الغردقة المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، الجولة الثالثة من جلسات المسار الدستوري الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويشارك في المباحثات وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ومسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الجلسة الافتتاحية اليوم انطلقت بكلمة عبر الاتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، أكد خلالها دعم القاهرة التوافق في ليبيا والمسارات المختلفة للحوار، متمنيا أن تكلل أعمال الجولة بالنجاح.

وأضاف بليحق، أن المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش شارك في الجلسة الافتتاحية عبر وسائل الاتصال المرئي، بكلمة تقدم بالشكر فيها لوفدي مجلس النواب والدولة والمفوضية العليا للانتخابات، متمنيا التوفيق لهم في الوصول إلى قاعدة دستورية صحيحة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد.

وأشار بليحق إلى أن الجلسة تضمنت كلمات ترحيبية لرئيسي وفدي مجلسي النواب والدولة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ثم عقدت بعدها جلسة مغلقة.