رغم الحكم بحبسه لعام.. الرئاسي يكلف السكران بإدارة صندوق ضمان الإقراض

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا يقضي بتكبليف خالد موسى السكران رئيسا لمجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل رغم أنه محكوم عليه بالسجن لمدة سنة على خلفية إعطاء صك بدون رصيد.

وتحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على وثائق تثبت أن محكمة الفويهات الجزئية دائرة الجنح والمخالفات أصدرت في 6 يناير الماضي حكما بحبس السكران لمدة عام مع الشغل ودفع غرامة قيمتها ألف دينار وذلك على خلفية إعطاء صك بدون رصيد.

وفي المقابل أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم121 لسنة 2021 القاضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل على أن يكون السكران رئيسا له.

يأتي ذلك بعد أيام من اختيار أعضاء ملتقى الحوار السياسي لسلطة تنفيذية جديدة ستحل محل المجلس الرئاسي الحالي الذي تحول لحكومة تسيير أعمال ومع ذلك يواصل رئيسها فائز السراج إصدار القرارات.