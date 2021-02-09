«الصليب الأحمر» تستهدف إغاثة المناطق النائية جنوب ليبيا

التقى رئيس مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا وفريق المكتب، اليوم الثلاثاء، مع الهلال الأحمر الليبي فرع سبها.

وناقش اللقاء «الأنشطة الجارية والمستقبلية التي تهدف إلى تقديم الإغاثة إلى المناطق النائية في جنوب ليبيا»، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا بموقع «فيسبوك».

– «عدل الوفاق» تسعى للتعاون مع «الصليب الأحمر» في بناء قدرات السلطات الوطنية بالمجال الحقوقي وملف إدارة الجثث

وأشار البيان إلى عمل اللجنة الدولية من مكتبها في سبها منذ سنوات على «دعم مرافق الرعاية الصحية، وإصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتوفير سبل العيش، والدعم النقدي لآلاف الأشخاص في أجزاء مختلفة من جنوب ليبيا.

وزار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ديسمبر الماضي ليبيا، وبحث مع المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني المستشار محمد عبدالواحد، سبل التعاون في مجال بناء القدرات الحقوقية للسلطات الوطنية وملف إدارة الجثث، والخدمات الطبية والإنسانية وتقديم الدعم للازم للمدنيين في أوقات النزاعات.

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