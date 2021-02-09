تركيب المنظومة الأمنية بمكتب الجوازات بنت بية

بعد طول انتظار، وبدعم من المجلس البلدي بنت بية، تم تركيب المنظومة الأمنية الخاصة بمكتب مصلحة الجوازات والجنسية في إطار الاستعداد لمباشرة العمل فيه خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عميد البلدية أن المجلس خصص مبالغ مالية تُقدر بأكثر من 90 ألف دينار؛ لتغطية تكاليف المنظومة الأمنية والأجهزة المرتبطة بها، والإشراف على تركيبها من قبل مهندسي المصلحة.

جهد متواصل للمجلس البلدي بنت بية أتى بنتيجة تمثّلت في تركيب المنظومة وتجهيز مكتب الجوازات وتوريد الأجهزة والمعدات؛ ليتمكن المواطنون من استخراج البطاقات الشخصية والجوازات دون الذهاب إلى مدن بعيدة.

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