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تركيب المنظومة الأمنية بمكتب الجوازات بنت بية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد طول انتظار، وبدعم من المجلس البلدي بنت بية، تم تركيب المنظومة الأمنية الخاصة بمكتب مصلحة الجوازات والجنسية في إطار الاستعداد لمباشرة العمل فيه خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عميد البلدية أن المجلس خصص مبالغ مالية تُقدر بأكثر من 90 ألف دينار؛ لتغطية تكاليف المنظومة الأمنية والأجهزة المرتبطة بها، والإشراف على تركيبها من قبل مهندسي المصلحة.

جهد متواصل للمجلس البلدي بنت بية أتى بنتيجة تمثّلت في تركيب المنظومة وتجهيز مكتب الجوازات وتوريد الأجهزة والمعدات؛ ليتمكن المواطنون من استخراج البطاقات الشخصية والجوازات دون الذهاب إلى مدن بعيدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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