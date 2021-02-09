باشاغا: سأزور المنطقة الشرقية في إطار المصالحة الوطنية

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، عزمه زيارة المنطقة الشرقية في إطار جهود المصالحة الوطنية.

وقال باشاغا في مؤتمر صحفي اليوم، إن مسؤولية تواصل الشرق والغرب تقع على عاتق الجميع، داعيًا النشطاء الحقوقيين ومؤسسات الدولة المدنية والحركات الكشفية والهلال الأحمر والأعيان والحكماء إلى الاستمرار في التواصل.

وأكد وزير داخلية الوفاق أن ليبيا هي التي انتصرت خلال الحوار الليبي – الليبي الماضي، داعيا إلى تسليم السلطة فورًا بمجرد نيل الحكومة القادمة على ثقة البرلمان.

وقال إن الحكومة الجديدة هي سلطة تسليم وليست سلطة تسلم، داعيًا إلى ضرورة دعمها حتى تتحصل على ثقة مجلس النواب، وبالتالي حصولها على الشرعية الدستورية والقانونية حتى تستطيع الوصول بليبيا إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.