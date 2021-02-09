أبو صلاح شلبي: رئيس مجلس النواب من نصيب “فزان” وفق الاتفاق السياسي

قال عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي، إن العملية السياسية في ليبيا منذ فبراير 2011 بنيت على تقاسم السلطات بين الأقاليم التاريخية (طرابلس – برقة – فزان)، في ظل التفاهمات التي حدثت.

وأشار شلبي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أن ملتقى الحوار السياسي في جنيف الذي عقد الأسبوع الماضي، أفرز سلطة موزعة على طرابلس وبرقة، مشدداً على ضرورة أن يكون منصب رئيس مجلس النواب من نصيب إقليم فزان.

وفي سياق متصل، أكد عضو البرلمان وجود محاولات لعقد جلسة قانونية لمجلس النواب في إحدى المدن، موضحاً أن تم تجميع عدد لا يقل عن 100 نائب من كافة الأقاليم يؤيدون لعقد الجلسة، لافتاً إلى وجود مساع للتنسيق مع رئاسة البرلمان الليبي لتحديد المكان وجدول الأعمال.

يشار إلى أن النواب من الجنوب أحمد الشارف، أبوصلاح شلبي، وعلى السعيدي، يقومون باتصالات مكثفة لحشد الدعم اللازم لرئاستهم للبرلمان الليبي.

ويتمسك أعضاء مجلس النواب عن الجنوب برئاسة البرلمان الليبي بعد اختيار رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي من إقليم برقة، وتولي عبد الحميد الدبيبة الذي ينحدر من مصراتة “الغرب الليبي” منصب رئيس الحكومة الجديدة.