الجرندي: تونس ستظل داعمة لليبيا في سعيها لاستعادة استقرارها

أعرب وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، خلال اتصالين هاتفيين مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبد الله اللافي، عن تهانيه لليبيين بنجاحهم في انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، متمنيا لهما التوفيق والنجاح في مهامهما.

وقالت الخارجية التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الجرندي أكد على أهمية انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا من أجل تثبيت الحل السلمي التوافقي وتهيئة الأرضية لتحقيق التسوية الدائمة وحفاظا على وحدة ليبيا وسيادتها وتحقيقا لطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف البيان أن الجرندي أكد أن تونس ستظل داعمة لليبيا في سعيها لاستعادة استقرارها وبناء مؤسساتها واسترجاعها لدورها الهام في منطقة البحر الأبيض المتوسط وداخل القارة الإفريقية.

وتابع البيان أن موسى الكوني وعبد الله اللافي أعربا عن تقديرهما لتونس على الدور المحوري الذي لعبته لتحقيق المصالحة الليبية، مثمنان مواقف الرئيس التونسي، قيس سعيد، وجهوده للتوصل لحل سلمي في ليبيا وإنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس الذي مثل محطة حاسمة في اتجاه الوصول إلى توافقات حقيقية بين الفرقاء الليبيين.

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