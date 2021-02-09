المنفي يبحث مع كوبيش آلية عمل المجلس الرئاسي الجديد

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، سير عمل المجلس بما في ذلك تعزيز العملية السياسية، وتحديات المرحلة القادمة.
وقال مسؤول إعلام المجلس الرئاسي، إن الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المجلس الرئاسي والبعثة الأممية في حل الأزمة الليبية الراهنة، هذا وأكد المنفي لكوبيش السعي لتوحيد جميع مؤسسات الدولة، وتنفيذ كافة المهام المناطة بالمجلس، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات العامة في الموعد المقرر في ال24 من ديسمبر القادم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا
أضف تعليقـك