المنفي يبحث مع كوبيش آلية عمل المجلس الرئاسي الجديد

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، سير عمل المجلس بما في ذلك تعزيز العملية السياسية، وتحديات المرحلة القادمة.

وقال مسؤول إعلام المجلس الرئاسي، إن الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المجلس الرئاسي والبعثة الأممية في حل الأزمة الليبية الراهنة، هذا وأكد المنفي لكوبيش السعي لتوحيد جميع مؤسسات الدولة، وتنفيذ كافة المهام المناطة بالمجلس، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات العامة في الموعد المقرر في ال24 من ديسمبر القادم.

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