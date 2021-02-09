«المنشآت النفطية» يعلن جاهزية حوافظ رواتب 7 أشهر متأخرة

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية، اليوم الثلاثاء، جاهزية حوافظ رواتب سبعة أشهر خاصة بمنسبي وحدة حماية الأصول النفطية طبرق، وسرية الإسناد طبرق، ومجموعتي «البوستر» وميناء الحريقه التابعين إلى الجهاز، للتسلم والتوزيع وفق ما ورد في كتاب المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع في حكومة الوفاق.

وتخص هذه الحوافظ رواتب أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام 2019، ويناير وفبراير ومارس وأبريل من العام 2020، حسب ما نشر الجهاز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا الجهاز المندوبين إلى ضرورة الحضور إلى الإدارة المالية بمقر الجهاز في جنزور في تمام العاشرة من صباح الغد لتسلم الحوافظ وتوزيعها على المصارف.

– حرس المنشآت النفطية يغلقون ميناء الحريقة النفطي بسبب تأخر صرف الرواتب

ولم يتقاض أكثر من ألف جندي تابعين لجهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق رواتبهم من شهر سبتمبر العام 2019، حسب تصريح مصدر من الجهاز إلى «بوابة الوسط».

وأغلق منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية في 24 يناير الماضي، ميناء الحريقة النفطي بطبرق، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، كما أوقفت سرية الحريقة بطبرق التابعة للجهاز في نفس الشهر، تصدير النفط من ميناء الحريقة أيضًا، اعتراضا على توقف رواتب عناصر السرية منذ أكثر من سنة.

وكانت هذه الأحداث محور مناقشات رئيس حرس المنشآت النفطية العميد علي امحمد الديب مع مسؤولين بوزارة المالية في حكومة الوفاق، حيث تطرق الاجتماع إلى الأسباب التي أدت إلى إعلان بعض منتسبي الجهاز الاعتصام وكيفية علاج هذه الأزمة، عبر حلول «العلاوة الحقلية والإعاشة والمرتبات وإحالة هذه الحلول إلى وزير المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت».

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