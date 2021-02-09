عاجل// أردوغان: تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
الترجمة:
لا ننسحب إلا بالقوة.
ستنسحب رغم انفك بعد ان رحل البغل ترامب الذى كان بيشغلك كلب لصالحه بينما سياسة بايدن مختلفة فترامب كان يستغل الاتراك للسيطرة على النفط كما حدث فى سوريا وفشل فى ليبيا اما بايدن فاعلن تخلى الامريكان عن حماية نفط سوريا وبالتالى لم يعد للامريكان اطماع فى نفط ليبيا ولم يعد اردوغان يستطيع ان يفعل شيئا شرق المتوسط بعد ان عاد التعاون بين امريكا واوربا
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