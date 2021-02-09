عاجل// أردوغان: تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.

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