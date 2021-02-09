عاجل ليبيا الان

عاجل// أردوغان: تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ستنسحب رغم انفك بعد ان رحل البغل ترامب الذى كان بيشغلك كلب لصالحه بينما سياسة بايدن مختلفة فترامب كان يستغل الاتراك للسيطرة على النفط كما حدث فى سوريا وفشل فى ليبيا اما بايدن فاعلن تخلى الامريكان عن حماية نفط سوريا وبالتالى لم يعد للامريكان اطماع فى نفط ليبيا ولم يعد اردوغان يستطيع ان يفعل شيئا شرق المتوسط بعد ان عاد التعاون بين امريكا واوربا

    رد