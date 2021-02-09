انطلاق الجولة الثالثة للمسار الدستوري من الغردقة المصرية

انطلقت صباح اليوم بمدينة الغردقة، أعمال الجولة الثالثة للمسار الدستوري الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتستضيفها جمهورية مصر العربية، بحضور وفدي مجلسي النواب والدولة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ومسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية.
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قناة ليبيا
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