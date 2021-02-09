الصليب الأحمر بليبيا يبحث أنشطة الإغاثة المقدمة للأهالي بالجنوب

بحث رئيس مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا وفريق المكتب، اليوم الثلاثاء، مع الهلال الأحمر الليبي فرع سبها، أنشطة الإغاثة المقدمة للأهالي في الجنوب.

وحسب بيان منشور على صفحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا بموقع «فيسبوك»، ناقش اللقاء «الأنشطة الجارية والمستقبلية التي تهدف إلى تقديم الإغاثة إلى المناطق النائية في جنوب ليبيا».

وأشار البيان إلى عمل اللجنة الدولية من مكتبها في سبها منذ سنوات على «دعم مرافق الرعاية الصحية، وإصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتوفير سبل العيش، والدعم النقدي لآلاف الأشخاص في أجزاء مختلفة من جنوب ليبيا.