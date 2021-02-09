ليبيا الان

إيطاليا تؤكد دعمها لـ”الرئاسي الجديد”.. وتدعو المنفي لزيارتها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هنأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، عبر اتصال هاتفي، بفوزه في المنصب.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن الطرفين بحثا أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد من الملفات المهمة من أجل مصالح البلدين، فيما أكد وزير الخارجية الإيطالي دعمه الكامل للمجلس الرئاسي الجديد من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

بدوره، ثمّن رئيس المجلس الرئاسي دور إيطاليا في حل الأزمة الليبية، وأكد أن المجلس الرئاسي حريص على مد جسور التواصل مع إيطاليا والتعاون معها في شتى المجالات.

وتلقى رئيس المجلس الرئاسي دعوة رسمية من وزير الخارجية الإيطالي، لزيارة إيطاليا، معرباً عن أمله في أن تكون بأقرب وقت ممكن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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