محمد الحواز مديراً لصندوق الضمان في طبرق بعد إغلاق لخمسة أشهر

أخبار ليبيا24- خاص

كلفت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي محمد محمود الحواز مديراً لصندوق الضمان الاجتماعي فرع البطنان بعد إغلاق دام لأكثر من خمسة أشهر.

وعقد عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اجتماعا مع الحواز عقب وصوله بمقر البلدية بحضور مدير الأمن العميد خالد البسطة وعدد من رؤساء الأقسام والوحدات لصندوق الضمان طبرق.

وتم خلال الاجتماع توقيع محضر التسليم والاستلام ما بين عميد بلدية طبرق ومدير الأمن مع مدير الضمان المكلف، وتم تسليم مقر الضمان للمدير الجديد بحضور عدد من موظفي صندوق الضمان الاجتماعي طبرق.

يشار إلى أن صندوق الضمان قد أغلق من مدة تجاوزت 5 أشهر بسبب نزاع ما بين أسرة المدير السابق والمدير الذي تم تكليفه عن طريق إدارة صندوق الضمان.

وفتحت أبواب مقر صندوق الضمان الاجتماعي اليوم بجهود بذلت من عميد البلدية ولجنة الأزمة وسعاة الخير مع الأطراف المتنازعة التي تعاونت مع الجميع لفض هذا النزاع لعودة فتح أبواب الضمان الاجتماعي لتقديم خدماته لشريحة المتقاعدين.